Energia: Engie Italia si aggiudica la gara “Fast Reserve” di Terna per tre progetti sul territorio

- La compagnia energetica Engie Italia si è aggiudicata la gara d'appalto "Fast Reserve" indetta dal gruppo Terna per tre siti di sua proprietà nel nord, centro e sud del Paese: gli impianti di Leinì, Nera Montoro e Salemi. L’innovativo progetto pilota - si legge nel comunicato della distaccata del gruppo francese Engie - introduce sul mercato nuovi servizi di “flessibilità ultrarapida” fornita con batterie elettrochimiche, iniziativa che nasce dalle necessità di sopperire alle crescenti esigenze di flessibilità del mercato dell’energia a seguito degli sviluppi previsti dal Piano Nazionale Energia e Clima, con la crescita delle rinnovabili e la programmata dismissione degli impianti a carbone. Tale evoluzione del sistema elettrico nazionale richiede una riserva di frequenza aggiuntiva e innovativa per regolare la rete in tempo reale e garantirne la stabilità. Engie Italia diventa così - prosegue la nota - il primo operatore per il centro sud e il secondo sull’intero territorio nazionale in termini di Megawatt aggiudicati nella gara indetta da Terna relativa alla cosiddetta “Fast Reserve”. Nei dettagli, il progetto di Salemi riguarda uno storage da 12,5 Mw che verrà ospitato dal più grande parco eolico di Engie in Italia; a Nera Montoro il gruppo gestirà uno storage da 25 Mw, allocato presso un sito industriale attualmente dismesso e permettendone così la sua riqualificazione; a Leinì, il progetto coinvolge uno storage da 6 Mw collegato all’efficiente centrale a ciclo combinato che alimenta anche la rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese. (segue) (Res)