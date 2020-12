Lazio: Astorre (Pd), con avviso per valorizzazione luoghi cultura, Regione coltiva bellezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale tutela e valorizza i luoghi della cultura e lo fa stanziando subito 5 milioni di euro per 21 progetti. Il Lazio coltiva bellezza". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Un grande investimento che consentirà di intervenire su 14 musei, 3 aree archeologiche e complessi monumentali, 3 biblioteche e un archivio storico, dislocati in tutte e cinque le province, mentre per altri 27 luoghi della cultura le risorse saranno inserite nel bilancio 2021. Un provvedimento - conclude Astorre - per riqualificare e innovare il nostro patrimonio artistico e culturale, in attesa di poter tornare a viverlo in libertà, ci auguriamo il più presto possibile". (Com)