Johnson: "buone possibilità" che il Regno Unito non raggiunga l'accordo commerciale con l'Ue

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che vi sono "buone possibilità" che il Regno Unito fallisca nel raggiungere un accordo commerciale post-Brexit con l'Unione europea. Il primo ministro ha sostanzialmente detto alle aziende di iniziare a prepararsi per quel potenziale risultato, ma ha anche aggiunto che le trattative continueranno fino a domenica, come concordato ieri con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In ogni caso, ha rilevato ancora Johnson, le trattative "non sono per nulla a buon punto". Il premier britannico si è infine reso disponibile a recarsi a Parigi o Berlino per discutere ulteriormente della questione, se necessario. (Rel)