Sanità: presunta truffa acquisto protesi, sequestrati 34 milioni a ospedali gruppo San Donato (2)

- L'inchiesta che ha portato oggi ad eseguire il decreto di sequestro preventivo d'urgenza per 34 milioni di euro nasce da quella analoga relativa alla truffa sull'acquisto dei farmaci che avrebbero commesso sempre ai danni della Regione Lombardia gli ospedali del gruppo San Donato. "Le indagini - scrive il pm Paolo Storari nel provvedimento - sono proseguite e si è scoperto analogo meccanismo fraudolento avente ad oggetto le endoprotesi". L'altro filone d'inchiesta il pm ha chiesto il processo per cinque società che fanno parte del Gruppo San Donato, tra cui Ospedale San Raffaele spa, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, oltre che per Stefanato, Cavallazzi (non indagato nella nuova indagine), per tre ex manager dell'azienda farmaceutica Mylan spa, per uno della Bayer e per la stessa casa farmaceutica, oltre che per Novartis Farma spa, sempre per la legge sulla responsabilità amministrativa. (Rem)