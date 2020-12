Lombardia: Confcommercio, zona gialla non basterà a salvare consumi di Natale, calo di 1,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà comunque un Natale segnato da un crollo verticale dei consumi, anche con la Lombardia in zona gialla. Lo rivelano le stime di Confcommercio Lombardia: le spese dei lombardi per il Natale 2020 faranno segnare un calo di 1,6 miliardi di euro, -20,6 per cento rispetto a 12 mesi fa. In totale, in Lombardia in vista delle festività si spenderanno 6,2 miliardi di euro (erano 7,8 miliardi nel 2019). "Il calo dei consumi è generalizzato e preoccupante ed è il risultato di mesi di emergenza pandemica e forte sofferenza economica" commenta Confcommercio Lombardia. "in più registriamo un vero tracollo per ristoranti, alberghi, spettacoli". I consumi in questi settori caleranno di 1,3 miliardi, passando da 5,75 miliardi a 4,37 miliardi, pari ad una riduzione del 24 per cento. La zona gialla in Lombardia, in questo senso, cambierà di poco la situazione: "Per bar e ristoranti la chiusura alle 18 resta un danno molto rilevante" spiega Confcommercio Lombardia "e dopo mesi di profonda sofferenza si stima che circa il 20 per cento degli esercizi in Lombardia comunque non riaprirà, perché non lo riterrà conveniente dal punto di vista economico o, purtroppo, non sarà più in grado di farlo". A pesare sul conto negativo dei consumi si aggiunge il crollo della spesa dei turisti: 65 milioni nel 2020 rispetto ai 250 milioni del 2019, un calo del 75 per cento. (segue) (Rem)