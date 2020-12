Lombardia: Confcommercio, zona gialla non basterà a salvare consumi di Natale, calo di 1,6 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'acquisto di beni, il calo sarà invece dell'11 per cento, pari a 233 milioni in meno: si passerà da 2,1 miliardi a 1,8 miliardi. "Una cifra che, però, non si riversa interamente nei negozi perché stimiamo che almeno un terzo venga spesa nei canali dell'e-commerce, quindi la perdita per le attività commerciali delle nostre città sarà ancora maggiore" puntualizza Confcommercio Lombardia. "Questo evidenzia ancora di più la necessità di una web tax per i colossi del commercio online in grado di sanare evidenti distorsioni competitive. Il principio è uno: bene la multicanalità distributiva ma stesso mercato, stesse regole per tutti". Nel complesso, il forte calo dei consumi è spiegabile in primo luogo con il clima di fortissima incertezza che, aggiunge Confcommercio Lombardia, "scoraggia anche chi, sulla carta, avrebbe risorse da spendere: basti pensare che propensione al risparmio è cresciuta vertiginosamente, arrivando ormai al 16,6 per cento rispetto all'8,4 per cento pre-pandemia. E ci sono poi ovviamente le forti criticità dettate dalla contrazione del mercato del lavoro, con il massiccio ricorso alla cassa integrazione da parte delle imprese, con il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato e con la riduzione complessiva del reddito delle famiglie". "La crisi non è più emergenziale, ma ormai è strutturale – conclude Confcommercio Lombardia - Siamo di fronte a uno scenario che non permette più incertezze: fornitori, tasse, spese inderogabili, non aspettano e pesano sulle imprese, servono sostegni concreti perché è a rischio la sopravvivenza di interi settori economici. Siamo a tutti gli effetti nella terza emergenza, dopo quella sanitaria e quella economica: quella sociale". (Rem)