Colombia: presidente Duque riceve oppositore venezuelano Leopoldo Lopez

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha ricevuto l’oppositore venezuelano Leopoldo Lopez, arrivato il 25 ottobre a Madrid dopo avere lascato l'ambasciata di Spagna a Caracas, dove si trovava come ospite dall'aprile 2019. Nel suo discorso il capo dello stato ha sottolineato la necessità che il Venezuela abbia un governo di transizione che sia espressione di tutti i settori politici per iniziare la ricostruzione del paese. “Il Venezuela necessita urgentemente la fine della dittatura, che si consolidi uno spazio di governo di transizione con una rappresentazione ampia, affinché possano essere convocate elezioni libere e si dia il via a un processo di ricostruzione economica e sociale”, ha detto Duque. Il capo dello stato ha quindi ringraziato Lopez per il suo “coraggio nella difesa della libertà”. (segue) (Mec)