Fiumicino: Mattia (Pd), ricollocazione a Roma lavoratrici Venchi soluzione auspicata

- "Spero fortemente che le lavoratrici e i lavoratori della cioccolateria Venchi dell'hab dell'aeroporto di Fiumicino vengano ricollocati in altri punti vendita del marchio sul territorio romano, come prospettato, questa mattina, nel corso della riunione a cui hanno partecipato il Comune di Fiumicino, i sindacati e l'assessore Di Berardino per la Regione Lazio". Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio. "Pensare di proporre ai lavoratori, per lo più donne, il trasferimento al nord - aggiunge Mattia - significa creare nuovi disoccupati, perché non può essere un'alternativa valida per chi ha un contratto part-time. Ancora una volta si ripropone purtroppo il teorema secondo il quale sono le donne ad essere più penalizzate dalla crisi economica generata dalla pandemia e, come Istituzione regionale, non possiamo permettere che vinca la legge dei numeri a discapito delle persone, delle famiglie e del lavoro. Ringrazio l'assessore Di Bernardino, la Usb e il Comune di Fiumicino per l'attenzione che stanno rivolgendo alle lavoratrici di Venchi e chiedo ai vertici di Venchi di concedere loro ricollocamento su Roma per non creare disoccupati che difficilmente, in questo momento storico, potranno reinserirsi nel mercato del lavoro". (Com)