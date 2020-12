Hong Kong: Covid, governo aggiunge l'Ucraina ai luoghi ad altissimo rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong inserirà l'Ucraina nella lista dei luoghi ad altissimo rischio a partire dal 17 dicembre, in considerazione della situazione pandemica locale. Il ministero per l'Alimentazione e la salute ha precedentemente pubblicato specifiche sulle misure pertinenti applicabili a 18 luoghi tra cui Bangladesh, Belgio, Russia, Regno Unito e Stati Uniti, e ha adeguato le condizioni pertinenti tenendo conto delle circostanze epidemiche in loco. Il ministero ha fatto dunque sapere che, tenendo conto dell'ultima valutazione del rischio per la salute pubblica e dei cambiamenti e degli sviluppi della situazione epidemica, includerà l'Ucraina nell'elenco. "In considerazione della grave situazione pandemica globale, Hong Kong non può permettersi di abbassare la guardia sulle misure di prevenzione e controllo degli ingressi", ha detto il portavoce. Il governo di Hong Kong ha precedentemente imposto test e condizioni di quarantena ai viaggiatori che arrivano da luoghi ad alto fortemente colpiti dalla pandemia per ridurre rischi per la salute in città. Nel redigere l'elenco dei luoghi ad altissimo rischio, il governo terrà conto del numero di casi Covid-19 importati a Hong Kong dalle aree interessate, la situazione epidemica e le misure adottate nei luoghi in questione. (Cip)