Difesa: ministri del Trio della presidenza Ue a colloquio in videoconferenza

- Si è tenuta oggi una riunione in formato online dei ministri della Difesa di Germania, Portogallo e Slovenia. Lo riferisce una nota del dicastero sloveno, precisando che la riunione si è svolta su iniziativa del ministero della Difesa tedesco. Il colloquio in videoconferenza ha riunito i ministri del cosiddetto Trio della presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il Trio fissa gli obiettivi a lungo termine attraverso un programma comune per un periodo di 18 mesi, in cui ciascuno dei tre Paesi porta avanti il proprio programma semestrale di presidenza dell'Ue. I ministri della Difesa della Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, del Portogallo, Joao Gomes Cravinho, e della Slovenia Matej Tonin hanno scambiato le rispettive opinioni sul lavoro di sei mesi svolto dalla presidenza di turno tedesca e sugli obiettivi prioritari per il prossimo periodo. I ministri hanno discusso in particolare della Bussola strategica (Strategic compass), ovvero del documento che dovrà contenere gli orientamenti dell'Ue nel campo della Difesa. Gli interlocutori hanno inoltre discusso della cooperazione fra Unione europea e Nato e della cooperazione transatlantica. (segue) (Seb)