Difesa: ministri del Trio della presidenza Ue a colloquio in videoconferenza (2)

- Il ministro Tonin ha sottolineato che, nonostante il forte impatto delle misure di controllo dovute al Covid-19, la presidenza tedesca ha segnato una serie di successi, soprattutto nel concordare le condizioni per la partecipazione di Paesi terzi ai progetti nell'ambito della Cooperazione strutturata permanente (Pesco) e al dibattito sulla Bussola strategica, che mira a collegare i livelli strategico e operativo nel raggiungimento delle ambizioni nel campo della difesa e della sicurezza. La Bussola strategica è composta da quattro pilastri, vale a dire gestione delle crisi, sviluppo delle capacità, partenariati e resilienza. L'analisi preparata nell'ambito della Bussola strategica fornisce una visione comune dell'Ue della situazione mondiale e intende conferire all'Unione una base per una pianificazione a lungo termine. I ministri hanno convenuto oggi sull'opportunità della redazione da parte del Trio di un documento per la riflessione su tutti i pilastri della Bussola strategica. Ogni Paese che detiene la presidenza potrebbe inoltre assumere il ruolo di coordinatore per ciascun pilastro della Bussola. (segue) (Seb)