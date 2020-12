Difesa: ministri del Trio della presidenza Ue a colloquio in videoconferenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa portoghese Joao Gomes Cravinho ha delineato i principali obiettivi della presidenza del Consiglio dell'Ue del proprio Paese nel campo della politica di sicurezza e difesa comune (Psdc), concentrandosi in particolare sulla sicurezza marittima e sulla sicurezza e cooperazione di pace Ue-Africa. Il ministro sloveno Tonin ha sottolineato l'importanza del partenariato Ue-Unione africana e il ruolo dell'Ue per la sua stabilità e sicurezza. Tonin ha dichiarato che le missioni e le operazioni nella regione sono di fondamentale importanza, motivo per cui la Slovenia sta cooperando all'interno della missione dell'Unione europea Eutm nello Stato del Mali. Per quanto riguarda le presenze marittime coordinate, l'Ue cerca di rafforzare il proprio ruolo a livello globale coordinando la presenza delle capacità marittime degli Stati membri. Pertanto, nel quadro della presidenza portoghese del Consiglio dell'Ue, gli Stati membri definiranno una speciale zona di interesse marittimo per o scambio di informazioni. (Seb)