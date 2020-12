Con il Covid raddoppia la povertà in Italia, a Roma da 3 a 28 i centri di Sant'Egidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce drammaticamente la povertà in Italia per effetto della pandemia. È questa la fotografia restituita dalla Comunità di Sant'Egidio che nel presentare la guida annuale sui luoghi destinati all'accoglienza delle persone indigenti ha tracciato un quadro della situazione. In totale il Censis stima che a oggi, a livello nazionale, ci siano 5 milioni di italiani in povertà assoluta, pari a 1.700.000 famiglie che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. Si calcola che da marzo a oggi siano andati persi già 500 mila posti di lavoro. "Le persone più colpite dalla crisi - ha spiegato il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo - sono coloro che lavoravano nelle ditte di pulizia, nella ristorazione, negli alberghi, nel mondo dello spettacolo. Ci sono persone che da un giorno all'altro si sono trovate fortemente colpite dalla crisi".La Comunità di Sant'Egidio prima della pandemia a Roma aveva tre centri di distribuzione, oggi ne conta 28: una moltiplicazione esponenziale. In tutta Italia a oggi i centri sono 50. "Un aumento ramificato" quello di Roma "soprattutto nella periferia della città", ha sottolineato Impagliazzo. Qui, da marzo a fine ottobre la sola Comunità di Sant'Egidio ha distribuito 150 mila pacchi alimentari, due volte e mezzo in più quelli dell'anno precedente, con una media di 19 mila pacchi al mese. "Prima ne davamo 7.500 al mese", ha precisato il presidente. L'incremento, oltre il doppio del 2019, restituisce chiaramente la sensazione di quanto la pandemia stia incidendo in termini di povertà e tenuta sociale del Paese. Ma significa anche "che c'è tanta gente che ci sta aiutando - ha proseguito Impagliazzo -, c'è una moltiplicazione del volontariato, una risposta della società civile: tante di queste persone sono giovani e giovanissimi che mettono a disposizione la loro energia e creatività".A Roma a giorni la Comunità riaprirà la chiesa di San Calisto per l’ospitalità notturna. Altri posti nella Capitale saranno resi disponibili dalla collaborazione con la comunità di San Paolo e con i circoli e le sezioni del Pd. Nell’emergenza è nato anche un nuovo impegno della Comunità per la salute. In collaborazione con gli ospedali San Giovanni Addolorata, Bambin Gesù e Spallanzani, si garantiscono tamponi a fasce vulnerabili della popolazione. Tra i beneficiari anche i cittadini stranieri che non avendo il medico di base non possono richiedere il tampone attraverso la ricetta elettronica. E per quanto riguarda il natale quest'anno per "la tradizionale festa con i poveri del 25 dicembre della Comunità di Sant'Egidio non ci sarà il pranzo come lo abbiamo sempre conosciuto, con le sue grandi tavolate, perché la pandemia non lo permette - ha spiegato Impagliazzo -. Sarà invece un natale per tutti, come rilanciato sui social, con distribuzioni capillari di pasti, spese e regali, per donare a tutti il calore del natale". (Rer)