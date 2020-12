Decreto Sicurezza: centrodestra, assegnazione a commissione Giustizia è logica, da Pd accuse ingiustificabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori Pillon, Caliendo e Balboni, capigruppo di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in commissione Giustizia, affermano che "il collega Mirabelli è un pò distratto, oppure ha la memoria corta, visto che la commissione Giustizia ha convenuto senza che alcuno obbiettasse alcunché circa l'opportunità di chiedere alla presidenza del Senato l'assegnazione congiunta della trattazione del decreto Sicurezza, vista la naturale e ovvia competenza per materia delle disposizioni di giustizia previste nell'atto di governo. Capiamo l'esigenza del senatore Mirabelli di attribuire ad altri la responsabilità politica di tale decisione. Non capiamo - concludono in una nota - né accettiamo, però, le sue ingiustificabili accuse quando sarebbe bastata un pò più di attenzione, o di coerenza".(Com)