Decreto Calabria: Nesci (M5s), servono persone credibili per uscire da crisi sanitaria

- Approvato alla Camera dei deputati il decreto Calabria bis. Un provvedimento d'urgenza di fondamentale importanza per la sanità calabrese che ad oggi segna ancora un rosso di 160 milioni di euro. Lo ha dichiarato la deputata calabrese del Movimento cinque stelle, Dalila Nesci, durante il suo intervento per la dichiarazione di voto sul provvedimento che si è tenuta oggi a Montecitorio. "Siamo in piena pandemia - ha continuato la parlamentare - e sappiamo che la Giunta regionale può operare solo per l'ordinaria amministrazione. Per questi motivi è necessaria la proroga di poteri straordinari in capo al commissario ad acta". L'esponente del M5s ha, poi, spiegato che "lo scopo del decreto è quello di accompagnare la gestione sanitaria sotto l'egida della Regione in futuro. Si definisce le responsabilità del commissario ad acta all'interno della linea di comando per l'emergenza pandemica, l'obbligo in capo alla Regione di affiancarlo con mezzi e personale. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario regionale vengono stanziati 180 milioni in tre anni, oltre ai 15 milioni accantonati per garantire la disponibilità dei dati economico-gestionali". (segue) (Rin)