Campania: Regione finanzia 54 progetti per polizie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania, attraverso l'Ufficio del Federalismo ha finanziato, con il contributo fino al 70 per cento, 54 progetti finalizzati al rafforzamento strutturale della polizia locale, per un valore di un milione e trecento mila euro, destinati ai Comuni singoli e associati. I progetti riguardano le dotazioni di autovetture e motociclette per la Polizia locale, biciclette con pedalata assistita e droni nonché attrezzature informatiche. Tredici progetti riguardano l'approntamento e l'implementazione di Centrali operative di polizia. "Il Governo regionale – ha dichiarato l'assessore Mario Morcone – ha proposto nel bilancio di previsione un ulteriore stanziamento per il possibile ulteriore scorrimento della graduatoria, e quindi per il finanziamento di ulteriori progetti". (Ren)