Covid: Di Maio, consentire spostamenti tra piccoli Comuni a Natale e Capodanno

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ritiene "sia assurdo non permettere ai familiari che abitano in piccoli Comuni limitrofi di trascorrere il Natale e il Capodanno insieme" e su Facebook spiega che si tratta di "una questione logica": "Ci sono grandi città da milioni di persone con una densità molto vasta dove è possibile spostarsi liberamente, mentre tra piccoli Comuni di poche migliaia di persone non è permesso. Questo è un problema che va risolto e mi auguro che tutte le forze di maggioranza siano d’accordo nel trovare una soluzione". (segue) (Rin)