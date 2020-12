Covid: Di Maio, consentire spostamenti tra piccoli Comuni a Natale e Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà già un Natale diverso rispetto agli altri - osserva Di Maio - dove tutti avremo tante limitazioni e dovremo fare ancora più attenzione del solito per evitare la diffusione del virus, ma almeno dove possibile permettiamo alle famiglie di stare insieme. Naturalmente tutti i cittadini dovranno agire tenendo bene a mente che se non rispettiamo le norme anti Covid, quindi mascherina e distanziamento, il rischio di una terza ondata poi diventa concreto. Ma con senso civico e responsabilità riusciremo a trascorrere le feste insieme ai nostri cari. Tante persone, anche senza imposizioni o obblighi di legge, scelgono ogni giorno, in tanti piccoli gesti quotidiani, di essere prudenti e rispettosi. A loro - conclude - va il mio grazie". (Rin)