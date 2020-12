Lavoro: Aversano (M5s), stabilizzazione Lsu Aversa (Ce) frutto di un grande lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione che ha portato, in queste ore, alla stabilizzazione di 28 lavoratori socialmente utili da parte del Comune di Aversa (Caserta) è un risultato storico che, come Movimento 5 stelle, abbiamo raggiunto a conclusione di anni di battaglie combattute per anni al fianco di un gruppo di cittadini che, per svariate ragioni, erano finiti fuori dal sistema produttivo e che da troppo tempo vivevano in un limbo senza alcuna forma di garanzia". Così il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Salvatore Aversano. "Donne e uomini impiegati come dipendenti - prosegue - ma sottopagati per le funzioni che svolgevano, peraltro senza alcuna prospettiva occupazionale, oggi hanno avuto giustizia. Alla risoluzione di una vertenza che pareva oramai interminabile, siamo giunti grazie a un lavoro di squadra che ha visto l'impegno di un'intera filiera istituzionale che, dai nostri portavoce in Parlamento, in particolare il deputato Giuseppe Buompane che ha seguito da vicino ogni passaggio dell'intera vicenda, al Gruppo regionale che rappresento, ha fatto squadra accanto al consigliere comunale Roberto Romano. Si tratta dell'ennesima riprova che il programma del Movimento 5 Stelle non è mai un mero elenco di slogan, ma un progetto fatto di impegni concreti. La stabilizzazione degli Lsu era fin da principio una delle nostre priorità per il comune di Aversa ed oggi siamo orgogliosi di aver contribuito a dare un futuro a 28 famiglie". (Ren)