Yemen: nuove sanzioni Usa contro esponenti forze sicurezza Houthi

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto oggi nuove sanzioni contro esponenti delle milizie sciite yemenite Houthi, coinvolti in presunte gravi violazioni dei diritti umani. Secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Washington, le sanzioni sono dirette in particolare contro cinque persone: Sultan Zabin, Abdul Hakim al Khaiwani, Abdul Rahab Jarfan, Motlaq Amer al Marrani e Qader al Shami. “In Yemen, le varie agenzie di sicurezza e intelligence controllate dagli Houthi hanno commesso gravi abusi dei diritti umani, impegnandosi nella pratica prevalente della detenzione arbitraria e della tortura dei cittadini”, si legge nella nota. “Studenti, donne, attivisti dei diritti umani, giornalisti, operatori umanitari, oppositori politici percepiti e membri della comunità Baha’i sono stati presi di mira, arrestati illegalmente e maltrattati in centri di detenzione gestiti da varie agenzie, l’Ufficio di sicurezza nazionale (Nsb), l’Organizzazione per la sicurezza politica (Pso), il Dipartimento per le investigazioni criminali (Cid). Sotto la direzione dei loro leader, l’Nsb e il Pso hanno commesso attivamente tali violazioni fin dal 2014, mentre il Cid di Sana lo sta facendo almeno dal 2018”, prosegue la nota. (segue) (Nys)