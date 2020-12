Yemen: nuove sanzioni Usa contro esponenti forze sicurezza Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sultan Zabin è l’attuale direttore del Dipartimento per le investigazioni criminali di Sana’a; insieme agli ufficiali del Cid, secondo gli Usa, ha “arrestato, detenuto e torturato donne con la pretesa di una politica ideata per bloccare la prostituzione e il crimine organizzato”. In realtà, tuttavia, “la politica è stata utilizzata per prendere di mira donne politicamente attive che facevano opposizione agli Houthi, e ha avuto come risultato numerosi casi riferiti di arresto illegale, detenzione arbitraria, sparizione forzata, violenza sessuale, stupro, tortura e altri trattamenti crudeli”, prosegue la nota. Abdul Hakim al Khaiwani, membro degli Houthi e vice ministro dell’Interno, è stato responsabile di varie strutture di detenzione e forze di sicurezza, incluso il Cid di Sana’a. Secondo il dipartimento del Tesoro “L’arresto illegale, la detenzione e la tortura di donne condotta dal Cid è stata fatta dunque sotto l’autorità del ministero dell’Interno. Khaiwani attualmente opera come direttore del Servizio di sicurezza e intelligence, la nuova agenzia di sicurezza e intelligence dello Yemen che rappresenta una fusione dei suoi predecessori, la Pso e l’Nsb”, (uniti nel settembre 2019). Zabin e Khaiwani sono dunque soggetti a sanzioni, in base al Global Magnitsky Act, in quanto collegati a “gravi violazioni dei diritti umani”. (segue) (Nys)