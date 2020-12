Yemen: nuove sanzioni Usa contro esponenti forze sicurezza Houthi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdul Rahab Jarfan, terzo obiettivo delle nuove sanzioni Usa, è un membro delle milizie Houthi e un ex capo dell’Nsb. Sotto Jarfan, riferisce la nota, “l’Nsb si è sistematicamente impegnato in torture e detenzioni abusive di cittadini yemeniti”. Motlaq Amer al Marrani, già leader o ufficiale dell’Nsb, ha “supervisionato detenuti dell’Nsb che secondo quanto riferito sono stati sottoposti a tortura o altri maltrattamenti da membri dell’Ufficio di sicurezza, mentre erano detenuti”. Al Marrani avrebbe inoltre “svolto un ruolo significativo nell’arresto, la detenzione, e il maltrattamento di operatori umanitari e altre autorità attive nell’assistenza umanitaria, e avrebbe abusato della sua autorità e influenza (…) per generare profitti personali”. Sia Jarfan sia al Marrani sono designati in base al Magnitsky Act per essere “persone straniere che sono leader o ufficiali di un’entità che ha commesso, o i cui membri hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani”. (segue) (Nys)