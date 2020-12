Yemen: nuove sanzioni Usa contro esponenti forze sicurezza Houthi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Qader al Shami, quinto obiettivo delle sanzioni Usa, è un membro Houthi ed ex direttore della Pso. “Dalla fine del 2014 la Pso è responsabile della pratica regolare di detenzioni illegali e tortura di prigionieri, inclusi bambini. E’ stato scoperto che ufficiali Pso hanno tenuto detenuti in località sconosciute, sottoponendoli a tortura, non permettendo loro di comunicare con le loro famiglie, privandoli delle loro libertà fondamentali. Almeno di 30 persone è stato riferito che sarebbero state condannate a morte dopo la loro detenzione da parte della Pso”, prosegue la nota del dipartimento del Tesoro. Al Shami serve attualmente come vice direttore dell’Ufficio di sicurezza e intelligence, ruolo che occupa dalla fondazione dell’ente (avvenuta nel settembre 2019). (Nys)