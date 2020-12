Covid: conclusioni Consiglio Ue, vaccinazione sia trattata come bene pubblico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione anti Covid dovrebbe essere trattata "come un bene pubblico globale". E' quanto hanno scritto i 27 leader dei Paesi dell'Ue, riuniti in Consiglio europeo, nelle conclusioni che hanno adottato in merito alla pandemia di Covid-19. I 27 capi di Stato e di governo "accolgono i recenti annunci positivi in merito ai vaccini", ma questo non significa che "la pandemia sia terminata". La situazione epidemiologica in Europa è "preoccupante" e quindi bisogna sostenere gli sforzi "per contrastare la diffusione del virus" con lo scopo di "evitare nuove ondate". A questo fine, l'Ue promuoverà "modalità per rafforzare la cooperazione internazionale, anche attraverso un possibile trattato internazionale sulle pandemie nel quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità". I 27 accolgono gli sforzi di coordinamento a livello europeo e chiedono alla Commissione europea di "presentare una proposta" su "un quadro comune per i test rapidi antigenici" e per "il riconoscimento reciproco dei risultati dei test". Inoltre dovrebbe essere sviluppato anche "un approccio coordinato ai certificati di vaccinazione". I leader europei sottolineano l'importanza "dei preparativi per la diffusione e la distribuzione tempestiva dei vaccini", incluso lo sviluppo di strategie di vaccinazione nazionali, per fare in modo che le dosi siano messe a disposizione delle persone nell'Ue "in tempo utile e in modo coordinato". In questo contesto, l'Ue porterà avanti i suoi "sforzi per contribuire alla risposta internazionale alla pandemia, anche tramite la struttura Covax, per garantire a tutti un accesso equo e conveniente ai vaccini". (Beb)