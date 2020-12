Roma: Asia Usb, su Piani zona giudice dell'esecuzione dà ragione a inquilini ed estingue procedura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In data odierna il Giudice dell'esecuzione, dottoressa d'Ambrosio, ha estinto la procedura esecutiva relativa ad una serie di immobili abitati da inquilini nel piano di zona di Montestallonara. Tutti gli inquilini, che erano assistiti e difesi dallo studio legale Perticaro, erano oggetto di procedura fallimentare nonostante avessero pagato le case e nonostante la soc. costruttrice avesse ricevuto una parte di finanziamento pubblico". È quanto si legge in una nota di Asia Usb. "In tale caso - aggiunge- bisogna evidenziare che, successivamente alla revoca del finanziamento, la Regione Lazio si era costituita chiedendo anch'essa la sospensione dell'esecuzione. Il Giudice, oggi, ha sospeso l'esecuzione principalmente sulla base della circostanza che il Comune di Roma aveva avviato la revoca del diritto di superficie, dopo aver accertato per una serie di violazioni che gli inquilini, tramite l'avv. Perticaro, avevano denunciato in tutte le sedi possibili: penali, civili e amministrative". (segue) (Com)