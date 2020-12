Roma: Asia Usb, su Piani zona giudice dell'esecuzione dà ragione a inquilini ed estingue procedura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato Perticaro con Asia-Usb "da anni stanno 'assediando' il Comune e la Regione Lazio perché si ponga fine alla truffa dei piani di zona di edilizia agevola, che coinvolge decine di migliaia di inquilini romani, per ridare a questo importante patrimonio pubblico la funzione sociale per cui era nato. Insieme ai tanti comitati "abbiamo sostenuto a viva voce" che se ci fosse stata una corretta vigilanza, in applicazione della legge, si sarebbe impedito l'aggravarsi dell'emergenza abitativa e il diffondersi dei reati perpetuati da false coop e ditte costruttrici di cui sono state vittime gli inquilini ormai da anni. Ancora centinaia di inquilini in altri piani di zona sono ancora vittime di questo meccanismo assurdo, questo provvedimento del Giudice delle esecuzioni ridà finalmente fiducia a tutti coloro che si stanno battendo per la difesa del diritto alla casa". (Com)