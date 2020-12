Russia: vicepremier Belousov discute con governo e imprese su stabilizzazione prezzi prodotti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membri del governo russo e rappresentanti delle imprese presso il ministero dell'Agricoltura hanno discusso le misure per stabilizzare i prezzi dei prodotti alimentari. La discussione ha avuto luogo in vista di un incontro con il primo ministro Mikhail Mishustin. All'incontro hanno preso parte il vicepremier Andrej Belousov, il ministro dell'Agricoltura Dmitrij Patrushev, il ministro dello Sviluppo economico Maksim Reshetnikov, il direttore dell'Antitrust (Fas) Maksim Shaskolskij, i rappresentanti del ministero dell'Industria e del Commercio della Russia, del Servizio fiscale federale, della Procura generale. All'evento hanno partecipato anche i maggiori produttori russi in rappresentanza delle industrie dello zucchero, dei cereali, dei grassi e delle vari filiere di trasformazione, così come i responsabili delle principali catene di vendita al dettaglio. Secondo le indiscrezioni di alcuni media, le parti sarebbero giunte alla possibilità di imporre un massimale di prezzo per alcuni prodotti base.(Rum)