Messico: Senato approva riforma su valuta straniera, preoccupazione della Banca centrale (2)

- La Camera alta messicana è intervenuta imponendo procedimenti di verifica dell'origine delle valute e delle operazioni realizzate allo sportello. Impedendo inoltre alle banche di richiedere l'intervento di Banxico per l'acquisto di monete in arrivo da paesi ed entità iscritte in liste contro il riciclaggio. In una nota pubblicata nella serata di mercoledì, la Banca centrale ha però insistito sul pericolo della propria autonomia e sulle possibili restrizioni che operatori stranieri potrebbero applicare in risposta all'intervento dell'autorità statale nelle operazioni di vendita della moneta. (Mec)