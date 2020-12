Marocco: Rabat, Trump ci ha informato che riconosce Sahara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha confermato l'annuncio diffuso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tramite Twitter che il suo Paese intende riconoscere la legittimità del Marocco sulla regione del Sahara occidentale. Secondo quanto si legge in una nota diramata dalla Casa reale di Rabat, "il Re Mohammed VI oggi ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump, Presidente di Stati Uniti d'America. Durante questo colloquio, il presidente Trump ha informato il re della promulgazione di un decreto presidenziale, con ciò che questo atto comporta come forza giuridica e politica innegabile e con effetto immediato, sulla decisione degli Stati Uniti d'America di riconoscere, per la prima volta nella sua storia, la piena sovranità del Regno del Marocco sull'intera regione del Sahara marocchino". (Res)