Roma: Pd Campidoglio, su Punti verde qualità disastro Raggi

- Sui Punti verde qualità "disastro Raggi. Il Punto verde qualità Olgiata sotto la lente di ingrandimento". Così in una nota il capogruppo Pd capitolino Antongiulio Pelonzi. "Siamo d'accordo con il gruppo Pd municipale che la vicenda del Punto verde qualità Olgiata - spiega - sia chiarita al più presto in Consiglio straordinario del Municipio XV. Come gruppo Pd capitolino chiederemo una commissione Trasparenza sulla vicenda, siamo convinti che la Giunta Raggi abbia complicato la situazione portandola al collasso anche con le dimissioni del consigliere M5s Nello Angelucci il quale, inascoltato, aveva, insieme alle opposizioni, stilato una Proposta di delibera consiliare per risolvere il problema. Noi come gruppo Pd capitolino, abbiamo depositato una proposta di delibera a mia prima firma sui Punti verde qualità che presto andrà in aula".(Com)