© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la partita contro il coronavirus ancora non è stata vinta. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex. La Francia è stata "tra i paesi europei più colpiti dall'epidemia alla fine del mese di ottobre" ma poi la situazione si è "capovolta", ha aggiunto il premier. Nelle ultime sei settimane in Francia "la situazione è evoluta meglio in Europa", ha affermato Castex.(Frp)