Campania: Zinzi (Lega), stop spostamenti seconde case, manie protagonismo De Luca superano limite

- "Le manie di protagonismo di De Luca lo portano a firmare l'ennesima ordinanza che manda nel caos i cittadini campani. Mentre in Parlamento la Lega e Matteo Salvini presentano una proposta di buonsenso, che sulle seconde case e gli spostamenti sta trovando il favore del Governo, qui lo sceriffo torna a chiudere i campani in casa". Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi a commento della nuova ordinanza regionale sugli spostamenti all'interno della Regione(Ren)