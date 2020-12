Speciale infrastrutture: Beccalossi (Misto) e Carzeri (Fi), da Fontana ok ad attività venatoria, ascoltate nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consigliere regionali Viviana Beccalossi (presidente del Gruppo Misto) e Claudia Carzeri (Forza Italia, presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture), che lunedì mattina avevano inviato una lettera al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per chiedere un provvedimento che consentisse l'attività venatoria fuori dal Comune di residenza, dichiarano in una nota: "Ringraziamo il presidente Fontana per questo atto di coraggio, consentendo lo svolgimento della caccia anche al di fuori del Comune di appartenenza. Non avrebbe avuto senso continuare a penalizzare migliaia di persone che hanno pagato regolare licenza e la cui attività non ha niente di pericoloso per la diffusione del virus. Una nostra richiesta di alcuni giorni fa richiedeva espressamente questa concessione per i cacciatori". "Ormai da settimane - proseguono Beccalossi e Carzeri - registriamo sul territorio il malcontento di un'intera categoria che vive la sua passione rispettando tutte le regole, sempre più strette, che le sono imposte. Questa nuova ordinanza concede finalmente più libertà ad un'attività certamente non soggetta ad assembramenti". "La caccia - concludono - non è uno sfizio, ma un'attività che consente di mantenere in equilibrio ambiente e fauna selvatica. Vietarla a lungo rischiava di generare gravi ripercussioni sulle campagne per il proliferare di specie invasive. Siamo dunque molto soddisfatte per il risultato ottenuto soprattutto per il territorio bresciano". (Com)