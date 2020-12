Lavoro: Fit-Cisl Lazio, centinaia i dipendenti in assemblea stabilimento Amazon Passo Corese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' passato circa un anno e mezzo da quando, con un caravan su cui campeggiava la scritta 'Pronto intervento diritti dei lavoratori', la Fit-Cisl del Lazio si è recata allo stabilimento Amazon di Passo Corese, trovandosi di fronte un piazzale vuoto e molta diffidenza. E' bello vedere che, con un grande impegno e un efficace lavoro di squadra, si sono ottenuti risultati importanti: all'assemblea che abbiamo indetto ieri unitariamente, hanno partecipato circa cento lavoratori a turno per cinque turni, e l'affluenza sarebbe stata anche maggiore se i locali fossero stati idonei al distanziamento sociale". Lo dichiara in una nota Luigi Benedetti, segretario regionale responsabile del dipartimento Ambiente, Viabilità e Logistica. "Sul piazzale antistante lo stabilimento, che era un vero e proprio 'deserto', adesso crescono frutti importanti. I nostri delegati Alessandro Cardinaletti, Rosario Basso e Danilo Lorenzi hanno preso parte alle assemblee dalle prime ore della mattina fino a notte inoltrata, discutendo con i lavoratori di vari temi: si è parlato dell'aspetto retributivo, riguardante la contrattazione di secondo livello, la sistematizzazione dei premi di produzione e le maggiorazioni per buoni pasto e turni notturni, per poi affrontare lo scenario generale riguardante l'e-commerce e il recente aumento di fatturato dell'azienda, fino a condividere le problematiche personali e specifiche dei lavoratori - spiega -. Crediamo che fare sindacato significhi questo: tentare di unire i lavoratori, con impegno, passione e fatica, per elaborare istanze comuni e intavolare trattative e negoziazioni costruttive con le aziende. Sindacato significa 'vincere insieme', e siamo intenzionati a superare molte sfide con i lavoratori uniti e, lo auspichiamo, con un'azienda dialogante", conclude.(Com)