Ambiente: Sogin, firmato protocollo con commissario discariche abusive su bonifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato questa mattina il “Protocollo di collaborazione per la promozione della sostenibilità ambientale finalizzata all’implementazione delle best practice nel settore delle bonifiche” tra il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà e l’Ingegnere Emanuele Fontani, amministratore delegato della Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin spa). La convenzione - si legge in un comunicato - ha lo scopo di realizzare un’azione incisiva e continuativa di collaborazione nelle attività di risanamento inerenti la missione governativa di cui alla causa europea c-193, al fine di garantire la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e la protezione delle comunità per il tramite dell’implementazione delle migliori tecniche (sostegno, progettazione, affidamento, collaudo ed esecuzione) nel settore delle bonifiche delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. La collaborazione è rivolta a soddisfare le specifiche esigenze collegate e derivanti dalla missione di bonifica del Commissario Straordinario per la quale Sogin assicurerà le necessarie attività di supporto corrispondendo, con adeguate risorse strumentali ed umane, alle specifiche esigenze e indicazioni provenienti dal Commissario medesimo anche con la collaborazione della controllata Nucleco spa. (segue) (Com)