Ambiente: Sogin, firmato protocollo con commissario discariche abusive su bonifiche (2)

- “Considerato che è nostra priorità nella missione governativa adoperarsi per 'fare bene e velocemente' risulta così essenziale allargare le collaborazioni con enti ed istituzioni di primario livello internazionale ed in quest’ottica rientra l’importante protocollo siglato con la società Sogin spa, infatti per noi poter usufruire del grande bagaglio strumentale ed esperienziale che connota la Sogin, non solo nel settore della radioattività, e garantisce standard elevati massimizzando gli obiettivi di sicurezza delle azioni di bonifica”, dichiara il commissario Vadalà. "La firma di oggi ci permetterà di poter realizzare un’azione più marcata e continuativa per la protezione ambientale. Le attività di supporto per la bonifica proposte da Sogin, anche grazie ad adeguate risorse strumentali ed umane, identificano un unicum tencico-professionale finalizzato agli obiettivi di bonifica della nostra missione ma garantiscono anche, standard di eccellenza a sostegno dei territori, a tutela delle collettività e a custodia dell’ambiente”. Grande soddisfazione viene espressa dall’amministratore delegato di Sogin SpA, l’ing. Emanuele Fontani, il quale tiene a evidenziare che “la sottoscrizione del protocollo con il Commissario Straordinario è la testimonianza della vocazione a un ruolo istituzionale della Società, che intende porre le proprie competenze al servizio dello Stato per le attività e gli obiettivi nazionali di protezione e riqualificazione ambientale”. (Com)