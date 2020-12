Covid: fonti Lega, su spostamenti previsto nelle prossime ore contatto telefonico Conte-Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della Lega annunciano che "nelle prossime ore è previsto un contatto telefonico tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte, a proposito dei divieti previsti dal governo nei giorni di festa. Ieri sera - proseguono le fonti -, il leader leghista aveva avvicinato il presidente del Consiglio nell’Aula di palazzo Madama per chiedere di rivedere le restrizioni (ascoltando i suggerimenti degli enti locali e seguendo le strategie messe in campo negli altri Paesi europei) e manifestando preoccupazione per la riapertura delle scuole senza una programmazione precisa, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. Oggi, il leader leghista ha incassato con soddisfazione i retroscena che raccontano di un governo pronto a rivedere i divieti. Proprio per questo- continuano ancora le fonti -, Salvini è intenzionato a contattare Conte: l’obiettivo della telefonata sarà fare il punto della situazione e ribadire i suggerimenti della Lega, che in vista delle feste propone di consentire gli spostamenti all’interno delle Province o in un raggio di poche decine di chilometri dalla residenza". (Rin)