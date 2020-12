Covid: centrodestra Varese a prefetto, norma del governo discrimina la nostra provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lettera, sottoscritta dalle forze di Centrodestra, indirizzata al Prefetto, per chiedere di farsi portavoce presso il governo affinché venga rivista la norma sui divieti natalizi che impediscono di uscire dai confini comunali, anche quando si tratta di piccole realtà. "Una norma assurda che non ha senso in territori come la nostra provincia, costituita per la maggior parte di piccoli e a volte piccolissimi comuni – spiegano i referenti Enti Locali dei partiti di centrodestra – gli amministratori non intendono rimanere con le mani in mano di fronte a un trattamento iniquo, che dividerebbe gli italiani in due categorie: i "privilegiati" delle poche grandi città del Paese e la stragrande maggioranza che vive in comuni di piccole e medie dimensioni". "Siamo perfettamente coscienti della necessità di mantenere le limitazioni dettate dalla contingenza, ma queste devono essere di buon senso. E i cittadini della provincia di Varese, uno dei territori più colpiti da questa seconda ondata di Covid, hanno dimostrato e stanno dimostrando grande disciplina e senso civico" concludono.(Com)