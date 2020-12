Argentina: covid, governo sottoscrive contratto su fornitura vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato oggi di aver sottoscritto un contratto con il Fondo sovrano della Federazione Russa (Rdif) per l'approvvigionamento del vaccino "Sputnik V" contro il nuovo coronavirus. Lo ha reso noto il presidente Alberto Fernandez in una conferenza stampa nella quale ha precisato che "il contratto prevede la fornitura di dosi sufficienti a vaccinare tra gennaio e febbraio del prossimo anno a dieci milioni di argentini". I tempi di consegna prevedono che entro la fine dell'anno verrà consegnata una prima partita di 600 mila dosi destinate a vaccinare 300 mila persone delle categorie più a rischio, oltre al personale del servizio sanitario, delle forze di sicurezza e delle forze armate. La Rdif garantisce quindi entro il mese di gennaio e febbraio la fornitura necessaria alla vaccinazione di altre dieci milioni di persone e prevede un'opzione di privilegio per l'accesso di altre dieci milioni di dosi nel mese di marzo. Quest'opzione, ha spiegato Fernandez, verrà esercitata qualora gli altri due vaccini per i quali il governo ha stipulato contratti di fornitura, quello di Oxford-AstraZeneca e quello Covax attraverso le Nazioni Unite, non dovessero essere ancora disponibili. (segue) (Abu)