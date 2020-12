Argentina: covid, governo sottoscrive contratto su fornitura vaccino Sputnik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 dicembre il governo russo aveva reso noto che l'Argentina avrebbe partecipato anche alla produzione del vaccino Sputnik. Ad annunciarlo, era stato il direttore del Russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, l'azienda statale incaricata dello sviluppo e produzione del vaccino. L'obiettivo della Russia, aveva affermato Dmitriev in occasione dell'annuncio ufficiale dell'inizio della campagna di vaccinazione contro il covid-19 in Russia, è "generare uno spirito di associazione e di lavoro congiunto in modo che paesi come l'India, la Cina, la Corea, il Brasile e l'Argentina tra gli altri possano produrre il vaccino nei loro territori". Il direttore della Rdif ha ribadito quindi che l'efficacia del vaccino è del 91,4 per cento e ha sottolineato che si tratta del prodotto più economico sul mercato e di facile trasporto, potendosi conservare ad una temperatura tra i due e gli otto gradi. Nella presentazione, Dmitriev inoltre che il vaccino raggiunge la sua efficacia 7 giorni dopo la seconda dose e 28 giorni dopo la prima, ma che la percentuale del 91,4 per cento potrebbe raggiungere il 95 per cento dopo 42 giorni. (segue) (Abu)