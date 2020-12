Argentina: covid, governo sottoscrive contratto su fornitura vaccino Sputnik (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha definito questa campagna di vaccinazione come "inedita" nella storia del paese "per la sua ampiezza". Nelle normali campagne annuali, ha spiegato Garcia, vengono somministrate 40 milioni di dosi di vaccini nell'arco di 12 mesi, mentre in questo caso si punta a somministrare 60 milioni di dosi in un lasso di tempo più breve e a vaccinare il 100 per cento della popolazione. L'obiettivo è "spezzare la catena dei contagi", anche se, ha ammonito il ministro, "il vaccino non esclude la prevenzione" e "il problema del virus non è risolto". Per quanto riguarda il tipo di vaccino che verrà usato il governo argentino ha ribadito di avere stipulato già diversi accordi. Nove milioni di dosi arriveranno attraverso il meccanismo Covax dell'Organizzazione panamericana della Salute (Ops), mentre altri 22 milioni di dosi sono già state acquistate al consorzio Oxford-AstraZeneca. L'Argentina produrrà attraverso il laboratorio locale Biontech anche il vaccino di Pfizer, mentre più recentemente è stato siglato un accordo anche con il governo della Russia per la fornitura di 25 milioni di dosi del vaccino Sputnik V. (segue) (Abu)