Siria-Iraq: Papa Francesco invita a favorire rientro profughi nei Paesi di origine

- Papa Francesco ha lanciato un appello alla comunità internazionale per favorire il rientro in Siria e Iraq dei rifugiati che vogliono ritornare nei loro Paesi. In un videomessaggio rivolto ai partecipanti alla riunione sulla crisi umanitaria siriana e irachena - organizzata in modalità online dal Dicastero per il servizio dello Sviluppo umano integrale insieme ad altre istanze della Santa Sede, il Papa ha dichiarato: “Il mio pensiero va ai rifugiati che vogliono entrare nei loro Paesi. Rivolgo un appello alla comunità internazionale perché si faccia ogni sforzo per favorire questo rientro, garantendo le condizioni di sicurezza, condizioni economiche necessarie perché ciò si possa avverare”. Il Papa ha aggiunto che “ogni sforzo piccolo o grande per favorire il processo di pace è come mettere un mattone nella costruzione di una società giusta che si apre all’accoglienza e dove tutti possono trovare un luogo per dimorare in pace”. "Il mio pensiero – ha aggiunto Francesco - va alle persone che hanno lasciato le proprie case per sfuggire agli orrori della guerra (…) in particolare i cristiani costretti ad abbandonare i luoghi dove sono nati e cresciuti”. Secondo il Papa è importante “fare in modo che la presenza cristiana in queste terre continui ad essere ciò che è sempre stata: un segno di pace, progresso, sviluppo e riconciliazione tra persone e popoli". Rivolto alle organizzazioni cattoliche impegnate a sostegno dei bisognosi, il Papa ha dichiarato: “Quando vi trovate ad operare in questi luoghi, non siete soli! Tutta la Chiesa si fa uno, per andare incontro all’uomo ferito incappato nei briganti lungo il cammino da Gerusalemme a Gerico”. (Res)