© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Giuseppe Conte "deve solo far prevalere il buon senso. Modifichi la mobilità nei piccoli Comuni durante le feste natalizie. Ha diverse possibilità per modificare il decreto concretamente ed in tempo utile. C'è un'Italia 'minore' che non può essere penalizzata". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Partito democratico in Senato, Andrea Marcucci. (Rin)