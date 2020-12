Ambiente: De Petris (Leu), importante e utile intergruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che sia di assoluta importanza e utilità la formazione di un intergruppo che riunisce parlamentari di appartenenza, cultura politica e sensibilità diverse ma che riconoscono tutti la centralità assoluta e a tutto campo del messaggio ecologico, come inteso dal Pontefice nella sua preziosa enciclica Laudato Si". Lo afferma, in una nota, la sentarice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, a margine del Forum "Ecologia integrale" organizzato al Senato dall'Intergruppo parlamentare. "Ma i princìpi devono trasformarsi in regole e norme - aggiunge -. Per questo il primo obiettivo, che può essere raggiunto già in questa legislatura, è inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione, all'art. 9. Da questa riforma deriveranno infatti una serie di norme fondamentali per tutti noi e ancor più per le prossime generazioni". (com)