Paesi Bassi: due dipendenti ambasciata russa accusati di spionaggio e dichiarati persona non grata

- Due ufficiali dell'intelligence russa sono entrati in possesso di informazioni su intelligenza artificiale, semiconduttori e nanotecnologia dei Paesi Bassi. È quanto riferito dalla stampa olandese. Le due spie erano accreditate come diplomatici accreditati presso l'ambasciata russa all'Aia, ma lavoravano per il servizio di intelligence civile russo Svr. I due russi hanno contattato e pagato delle persone con accesso a queste informazioni sensibili. Secondo il servizio d’intelligence olandese (Aivd), uno dei due si sarebbe creato una rete di fonti nel settore high-tech olandese e avrebbe contattato delle persone con accesso a informazioni sensibili. L'altro russo, anch'egli accreditato come diplomatico presso l'ambasciata all'Aia, ha svolto un ruolo di supporto. Gran parte della tecnologia trafugata dalle due spie sarebbe utile in applicazioni sia civili che militari. Le organizzazioni e società cui sono state rubate queste informazioni - l’intelligence olandese non ha fornito ulteriori dettagli – sono state informate dall'Aivd. Entrambi gli agenti dell'intelligence sono stati dichiarati "persona non grata" dal ministero degli Affari esteri olandese e ciò significa che presto dovranno lasciare il Paese. (Beb)