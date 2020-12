Roma 2021: Calenda, se sarò candidato centrosinistra lo decide Pd, intanto costruisco squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di essere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Roma nel 2021 "io l'ho data, è stata una delle possibilità dall'inizio. Ho subito fatto un discorso aperto sul tavolo di coalizione, noi sediamo al tavolo di coalizione che si riunisce ogni due settimane. Capisco la situazione, io sono uscito dal Pd. Sono loro che decidono". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, in un'intervento a Sky Tg24. "Dovremmo condividere il giudizio sui 5 stelle - ha aggiunto -, ma io intanto sto andando avanti e sto costruendo la squadra, devono decidere loro. Se dipende da me? No, davvero no, è una decisione che devono prendere loro".(Rer)