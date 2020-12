Covid: Coldiretti, ok a spostamenti tra Comuni salva 24mila agriturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di consentire gli spostamenti tra i Comuni, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno è importante per salvare i 24mila agriturismi italiani che sono principalmente situati in piccoli centri rurali con una clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi. E' quanto afferma la Coldiretti in una nota nel sottolineare la necessità di adeguare le misure dell’ultimo Dpcm per le feste di fine anno al fine di evitare di favorire gli assembramenti in città con lo stop agli spostamenti nelle campagne. Un vero paradosso se si considera che gli agriturismi spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, che sono secondo www.campagnamica.it i luoghi più sicuri perché è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. A rischio - conclude la Coldiretti - è un sistema leader in Europa che ha giù perso oltre 1 miliardo di euro nel 2020 per gli effetti della pandemia con l’azzeramento delle visite in campagna nei tradizionali weekend di primavera e di Pasqua mentre durante l’estate ha pesato l’assenza praticamente totale degli stranieri che in alcune regioni rappresenta la maggioranza degli ospiti. (Com)