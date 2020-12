Trasporto aereo: Spagna, previsto calo del 70 per cento del volume passeggeri nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anea, società che gestisce tutti i principali aeroporti spagnoli, prevede di chiudere il 2020 con un calo del 70 per cento dei volume passeggeri rispetto allo scorso anno a causa dell'impatto della pandemia del coronavirus. Il direttore dell'azienda, Javier Marín, ha evidenziato che nel mese di novembre si è registrato un calo dell'85 per cento a causa delle restrizioni internazionali alla mobilità per arginare la seconda ondata del Covid-19. Marín ha poi aggiunto che non è ancora possibile stabilire quando sarà possibile tornare ad una "nuova normalità" anche se negli ultimi mesi l'intero ci sono stati segnali positivi per il settore come la disponibilità dei passeggeri a viaggiare dopo l'allentamento delle restrizioni durante i mesi estivi in particolare con il corridoio turistico tra le Isole Canarie e il Regno Unito. Per questo motivo, ritiene che la Spagna sarà in grado di mantenere il suo livello di competitività. "Ne usciremo più forti e continueremo ad essere un Paese leader", ha concluso. (Spm)