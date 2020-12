Covid: Regione Lazio, al via servizio tamponi per disabili al San Camillo-Forlanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il servizio tamponi Covid per disabili grazie al progetto "Tobia". Dalle ore 14 alle ore 19 del lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile previa prenotazione presso il padiglione Malpighi dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini fare il test per Covid-19 (antigenico e molecolare, con ricetta medica dematerializzata). Lo rende noto la Regione Lazio, spiegando che "il progetto Tobia offre a persone con disabilità intellettiva o relazionale l’opportunità di accedere alle procedure diagnostiche utili e necessarie a prevenire e curare patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti". "Un segnale di attenzione importante rivolto ai pazienti con disabilità intellettiva grave 'non collaboranti' o 'difficili' per i quali anche un esame semplice come un tampone Covid può rappresentare una grande difficoltà", commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il progetto Tobia (Team operativo bisogni individuali assistenziali) avviato su impulso della Direzione strategica, garantisce la presa in carico di pazienti difficili per i quali i bisogni clinici - assistenziali devono essere affrontati congiuntamente a quelli organizzativi attraverso percorsi diagnostici appropriati e di prevenzione che prevedano l’intervento congiunto di diverse specialità e figure professionali. (segue) (Com)