Covid: Regione Lazio, al via servizio tamponi per disabili al San Camillo-Forlanini (2)

- "Il Progetto Tobia - dichiara il direttore generale Fabrizio d'Alba - rappresenta un 'piccolo progetto' che qualifica il San Camillo come un grande ospedale aperto ed accogliente per tutti i pazienti. Un luogo dove - come avviene per il progetto Tobia - le professionalità e l'organizzazione interna sono modulate sui bisogni di 'pazienti fragili' garantendo loro accesso alle prestazioni sanitarie e alle loro famiglie la certezza di una presa in carico. concreta". Il progetto Tobia prevede il progressivo coinvolgimento di associazioni di settore e del volontariato, fondamentali per l’accompagnamento dei pazienti. La segnalazione dei casi al servizio avviene attraverso un 'call center' che si occuperà anche delle prenotazioni per i tamponi che risponde ai numeri telefonici dedicati 06/58706099 – 346/2337741. "L’utente - si legge nella nota - può inviare un messaggio WhatsApp (scritto o vocale) cui il team risponde entro le 24 ore successive. Gli operatori del team Tobia si occupano di costruire il percorso di cura personalizzato coinvolgendo i diversi servizi e operatori, e comunicando al paziente o ai famigliari le tappe delle prestazioni e chi sarà il care giver che si prenderà cura di loro, sarà poi cura dello stesso team acquisire i referti degli esami eseguiti e trasmetterli all’utente". (Com)